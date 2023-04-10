Экс-глава МИД Австрии назвала возможную площадку для переговоров между Россией и Украиной

У Турции есть все шансы стать площадкой для переговоров между Россией и Украины, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова приводит РИА Новости.

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Дипломат отметила, что Анкара занимает нейтральную позицию в конфликте между Москвой и Киевом, поэтому Турция кажется оптимальным вариантом.

Она отметила, что Австрия, и Швейцария формально считаются нейтральными странами, но на сегодняшний день они утратили эту нейтральную внешнюю политику, открыто поддерживая Украину.

При этом Кнайсль напомнила, что такие страны как Венгрия или Турция, будучи членами НАТО, занимают более нейтральную позицию в оценке происходящего.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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