Экс-глава Госдепа усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО

По ее словам, тем не менее, Киеву потребуются определенные соглашения в области безопасности в будущем. Отмечается, что над этим необходимо начать работать уже сейчас.

Бывшая глава Госдепа отметила, что сегодня НАТО защищена, а Украина остается «вакуумом» в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит блока в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду на личное присутствие Зеленского.

