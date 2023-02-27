Экс-глава Госдепа усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО

Вряд ли в будущем Украина вступит в Североатлантический альянс, сообщила CBS News экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

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По ее словам, тем не менее, Киеву потребуются определенные соглашения в области безопасности в будущем. Отмечается, что над этим необходимо начать работать уже сейчас.

Бывшая глава Госдепа отметила, что сегодня НАТО защищена, а Украина остается «вакуумом» в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит блока в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду на личное присутствие Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГосдеп СШАНАТО
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