Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без потерянных территорий

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, который занимал этот пост до 2014 года, считает необходимым предложить Киеву стать членом НАТО в тех границах, которые контролируют украинские власти, сообщает The Guardian.

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По его словам, «необходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО».

Ранее в США заявили, что Украина вступит в НАТО с согласия всех членов альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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