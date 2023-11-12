Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без потерянных территорий
12 ноября 202306:01
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, который занимал этот пост до 2014 года, считает необходимым предложить Киеву стать членом НАТО в тех границах, которые контролируют украинские власти, сообщает The Guardian.
По его словам, «необходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО».
Ранее в США заявили, что Украина вступит в НАТО с согласия всех членов альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru