Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ находятся на грани капитуляции

Украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн.

Шойгу сообщил о срыве ночного наступления ВСУ в Запорожской области

Эксперт отметил, что ситуация на фронте для украинской армии складывается самым неблагоприятным образом. ВСУ находятся на гране капитуляции, полагает Макговерн.

«Через пару недель это станет очевидным для всех», - сказал аналитик.

Он призвал Киев начать переговоры с Москвой. Макговерн убежден, что у российской армии есть возможность пересечь Днепр и освободить Одессу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла в ходе контрнаступления 26 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦРУНаступлениеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры