Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ находятся на грани капитуляции
Украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн.
Эксперт отметил, что ситуация на фронте для украинской армии складывается самым неблагоприятным образом. ВСУ находятся на гране капитуляции, полагает Макговерн.
«Через пару недель это станет очевидным для всех», - сказал аналитик.
Он призвал Киев начать переговоры с Москвой. Макговерн убежден, что у российской армии есть возможность пересечь Днепр и освободить Одессу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла в ходе контрнаступления 26 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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