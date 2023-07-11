Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ находятся на грани капитуляции

Эксперт отметил, что ситуация на фронте для украинской армии складывается самым неблагоприятным образом. ВСУ находятся на гране капитуляции, полагает Макговерн.

«Через пару недель это станет очевидным для всех», - сказал аналитик.

Он призвал Киев начать переговоры с Москвой. Макговерн убежден, что у российской армии есть возможность пересечь Днепр и освободить Одессу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла в ходе контрнаступления 26 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

