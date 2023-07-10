Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал крах ВСУ к зиме

К началу зимы украинская армия окажется не в состоянии продолжать боевые действия. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judjing Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева

По его словам, к декабрю у ВСУ истощатся запасы. Западные союзники не предоставят Киеву оружие в необходимом количестве, полагает эксперты.

«Я считаю, что у Украины нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», - сказал Джонсон.

Газета The Guardian ранее сообщила, что провал контрнаступления ВСУ вынудит президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. В материале говорится, что в случае отказа от диалога страна столкнется с новым энергетическим кризисом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры