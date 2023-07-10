Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал крах ВСУ к зиме
К началу зимы украинская армия окажется не в состоянии продолжать боевые действия. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judjing Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, к декабрю у ВСУ истощатся запасы. Западные союзники не предоставят Киеву оружие в необходимом количестве, полагает эксперты.
«Я считаю, что у Украины нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», - сказал Джонсон.
Газета The Guardian ранее сообщила, что провал контрнаступления ВСУ вынудит президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. В материале говорится, что в случае отказа от диалога страна столкнется с новым энергетическим кризисом, передает «Радиоточка НСН».
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