Экс-аналитик ЦРУ Джонсон спрогнозировал крах ВСУ к зиме

По его словам, к декабрю у ВСУ истощатся запасы. Западные союзники не предоставят Киеву оружие в необходимом количестве, полагает эксперты.

«Я считаю, что у Украины нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», - сказал Джонсон.

Газета The Guardian ранее сообщила, что провал контрнаступления ВСУ вынудит президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. В материале говорится, что в случае отказа от диалога страна столкнется с новым энергетическим кризисом, передает «Радиоточка НСН».

