Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Российская ПВО собьет любые самолеты НАТО

Российские системы ПВО уничтожат любые американские самолеты, которые Вашингтон решит направить Киеву. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на Youtube-канале Стивена Гарднера.

По его словам, у России самая усовершенствованная, самая развитая система ПВО в мире, которую нельзя сравнивать с системами США. Он также призвал Вашингтон фантазировать, планируя поставить Киеву боевые самолеты.

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Джонсон также заявил, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления. Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом». Джонсон указал, что фактически украинский лидер признал проигрыш Киева. Также он добавил, что не нужно быть великим военачальником, чтобы понять, что Украина с самого начала контрнаступления была обречена на провал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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