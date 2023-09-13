Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Российская ПВО собьет любые самолеты НАТО

Джонсон также заявил, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления. Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом». Джонсон указал, что фактически украинский лидер признал проигрыш Киева. Также он добавил, что не нужно быть великим военачальником, чтобы понять, что Украина с самого начала контрнаступления была обречена на провал, передает «Радиоточка НСН».

