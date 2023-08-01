Экс-агент ЦРУ: РФ уничтожила большую часть 155-миллиметровых артустановок

Российская армия ликвидировала большую часть артиллерийских установок калибра 155 миллиметров у украинской армии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

Минобороны России: Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области

По его словам, у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества артиллерии, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Более того, боеприпасы и сами установки находятся на исходе. Как указал эксперт, атаки российских дронов происходят постоянно. Летательные аппараты охотятся за артиллерией и взрывают ее.

Как стало известно ранее, дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры