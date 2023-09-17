Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС РФ разбили подготовленные НАТО бригады ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили лучшие подразделения украинской армии, подготовленные специалистами стран НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
Эксперт напомнил, что Запад обучал украинских военнослужащих в течение девяти лет. Подготовку в странах НАТО проходили лучшие бойцы ВСУ, обратил внимание Джонсон.
Экс-агент ЦРУ констатировал, что западная подготовка не помогла украинским военным. Пришедшие на замену убитым обучены гораздо хуже, отметил Джонсон.
Как пишет американская газета The Wall Street Journal, плохие погодные условия могут помешать украинским войскам наступать на российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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