Экс-агент ЦРУ Джонсон: Недооценка России Западом закончится провалом

Западные страны продолжают помогать Киеву в конфликте с Москвой, не понимая, как ситуация обстоит на самом деле, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что Запад просто недооценивает Россию, что приведет к краху и провалу для партнеров Киева. Джонсон сравнил политику западных стран с действиями картежника, который проигрывает, но не может остановиться.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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