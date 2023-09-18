Экс-агент ЦРУ Джонсон: Недооценка России Западом закончится провалом
Западные страны продолжают помогать Киеву в конфликте с Москвой, не понимая, как ситуация обстоит на самом деле, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что Запад просто недооценивает Россию, что приведет к краху и провалу для партнеров Киева. Джонсон сравнил политику западных стран с действиями картежника, который проигрывает, но не может остановиться.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru