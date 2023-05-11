Экс-агент МИ-6: ситуация для ВСУ изменилась на 180 градусов
Несмотря на помощь западных стран, украинская армия уступает российской в обеспечении, что ставит под вопрос возможность планируемого контрнаступления, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-агент МИ-6 Аластер Крук.
По его словам, у Москвы имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки. Как отметил эксперт, у украинских Вооруженных сил имеется 50 тысяч подготовленных военных, тогда как у российской армии их «во много раз больше».
Напомним, Вашингтон как можно дольше затянет конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru