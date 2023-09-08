ЕК не стала комментировать последствия поставок Киеву снарядов с ураном

В Еврокомиссии отказались комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он заявил, что не будет отвечать за трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия Киеву. При этом Стано отметил, что не стоит переживать из-за того, что союзники поставляют Украине что-то «для защиты».