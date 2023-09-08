ЕК не стала комментировать последствия поставок Киеву снарядов с ураном
В Еврокомиссии отказались комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Он заявил, что не будет отвечать за трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия Киеву. При этом Стано отметил, что не стоит переживать из-за того, что союзники поставляют Украине что-то «для защиты».
Накануне стало известно, что в рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил в беседе с «Радиоточкой НСН», что у России есть более существенные способы борьбы с вражеской бронетехникой, чем снаряды с обедненным ураном.
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