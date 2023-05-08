Дуэль российского и украинского танков попала на видео
На видео попала танковая дуэль на Украине, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Прятавшуюся в лесополосе украинскую бронемашину обнаружили разведывательным дроном. На ее уничтожение выдвинулся танковый экипаж 60-й бригады из Приморского края. После первого выстрела танк украинских военных перестал передвигаться, а после второго попадания у него взорвался боекомплект. Танк был полностью уничтожен.
Видео было снято сквозь приборы наблюдения российской машины. Отмечается, что на борту украинского танка были нарисованы нацистские кресты.
Ранее стало известно, что Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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