Директор музея Булгакова в Киеве пожаловалась на угрозы

Директор киевского музея Михаила Булгакова Людмила Губианури рассказал об угрозах ей и сотрудникам организации. Ее слова приводит ТАСС.

«Обидно, что они угрожают, не понимая, что этот дом заслуживает уважения», - сказала глава музея русского писателя.

Она добавила, что готова обратиться в Службу безопасности Украины, но пока не решилась на этот шаг.


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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УгрозыКиев

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