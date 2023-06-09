Директор музея Булгакова в Киеве пожаловалась на угрозы

Директор киевского музея Михаила Булгакова Людмила Губианури рассказал об угрозах ей и сотрудникам организации. Ее слова приводит ТАСС.

«Обидно, что они угрожают, не понимая, что этот дом заслуживает уважения», - сказала глава музея русского писателя.

Она добавила, что готова обратиться в Службу безопасности Украины, но пока не решилась на этот шаг.





