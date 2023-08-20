Die Welt: Украине нужно мобилизовать 3 млн человек

Авторы статьи полагают, что Украина в состоянии мобилизовать несколько миллионов человек. Только в этом случае Киев может рассчитывать на успех в противостоянии с российской армией, отметили журналисты.

В статье говорится, что удары беспилотниками не поменяют ход конфликта. ВСУ не могут проводить быстрые маневры из-за наличия у России разведывательных спутников, сказано в материале.

По информации издания Economist, украинская армия отказалась от лобовых атак из-за нехватки ресурсов. Источник в Генштабе ВСУ пожаловался, что Запад поставил меньше танков, чем обещал, сообщает «Радиоточка НСН».

