Die Welt: Украине нужно мобилизовать 3 млн человек
Украина может рассчитывать на успех в конфликте с Россией, если мобилизует до трех миллионов человек, говорится в материале на сайте немецкой газеты Die Welt.
Авторы статьи полагают, что Украина в состоянии мобилизовать несколько миллионов человек. Только в этом случае Киев может рассчитывать на успех в противостоянии с российской армией, отметили журналисты.
В статье говорится, что удары беспилотниками не поменяют ход конфликта. ВСУ не могут проводить быстрые маневры из-за наличия у России разведывательных спутников, сказано в материале.
По информации издания Economist, украинская армия отказалась от лобовых атак из-за нехватки ресурсов. Источник в Генштабе ВСУ пожаловался, что Запад поставил меньше танков, чем обещал, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru