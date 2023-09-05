Der Spiegel: Министра обороны Украины уволили из-за коррупционных скандалов

Решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова было принято на фоне коррупционных скандалов в украинской армии. Об этом пишет Der Spiegel.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку Резникова, Минобороны возглавит руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров, напоминает телеканал «360».

«Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность», — отмечает Der Spiegel.

По данным издания, речь идет об обвинениях в завышении цен на форму и продовольствие для военных. Коррупция заметно выросла после увеличения военного бюджета Украины: он составляет почти 20% ВВП страны, пишет Ura.ru.

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ФОТО: youtube.com/NATO
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