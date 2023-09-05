Der Spiegel: Министра обороны Украины уволили из-за коррупционных скандалов
Решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова было принято на фоне коррупционных скандалов в украинской армии. Об этом пишет Der Spiegel.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку Резникова, Минобороны возглавит руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров, напоминает телеканал «360».
«Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность», — отмечает Der Spiegel.
По данным издания, речь идет об обвинениях в завышении цен на форму и продовольствие для военных. Коррупция заметно выросла после увеличения военного бюджета Украины: он составляет почти 20% ВВП страны, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru