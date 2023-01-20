Депутат Журавлев анонсировал «кровавое месиво» из-за новой военной помощи Украине

Очередная военная помощь Украине со стороны США приведет к «кровавому месиву» на поле боя, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

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«Человека можно убить одной-единственной пулей, а когда читаешь такие внушительные списки, представляешь кровавое месиво на поле боя, которое способна сотворить современная военная техника», - сказал Журавлев.

Парламентарий отметил, что американским властям наплевать на происходящее, поскольку театр военный действий развернулся на другом континенте. По словам Журавлева, американский ВПК получает большую прибыль от поставок вооружения Киеву. Украинские власти тоже зарабатывают на конфликте и не заинтересованы в завершении конфликта.

«Набивая карманы кровавыми деньгами, Зеленский и Ко снова и снова шлют на убой все новые подразделения ВСУ», - подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине включает системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Также американцы выделят восемь систем ПВО Avengers. Всего Вашингтон выделит оборудования на сумму около 2,5 миллиарда долларов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВоенная Операция
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