Депутат Рады Геращенко публично оскорбила премьера Венгрии Орбана
Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко резко высказалась о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом пишет РИА Новости.
На форуме по безопасности Геращенко усомнилась в наличии демократии в Венгрии. Парламентарий назвала премьер-министра республики «изгоем и диктатором».
При этом она обратила внимание на ситуацию на Украине, где отказались от проведения парламентских и президентских выборов. По ее мнению, партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвигать тезис о том, что с помощью диктатуры можно одержать победу над Россией.
Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра страны в том, что тот вредит НАТО в пользу России, передает «Радиоточка НСН».
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