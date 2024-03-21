Депутат Рады Геращенко публично оскорбила премьера Венгрии Орбана

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко резко высказалась о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом пишет РИА Новости.

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На форуме по безопасности Геращенко усомнилась в наличии демократии в Венгрии. Парламентарий назвала премьер-министра республики «изгоем и диктатором».

При этом она обратила внимание на ситуацию на Украине, где отказались от проведения парламентских и президентских выборов. По ее мнению, партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвигать тезис о том, что с помощью диктатуры можно одержать победу над Россией.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра страны в том, что тот вредит НАТО в пользу России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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