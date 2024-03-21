Депутат Рады Геращенко публично оскорбила премьера Венгрии Орбана

На форуме по безопасности Геращенко усомнилась в наличии демократии в Венгрии. Парламентарий назвала премьер-министра республики «изгоем и диктатором».

При этом она обратила внимание на ситуацию на Украине, где отказались от проведения парламентских и президентских выборов. По ее мнению, партия главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» пытается продвигать тезис о том, что с помощью диктатуры можно одержать победу над Россией.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман обвинил премьер-министра страны в том, что тот вредит НАТО в пользу России, передает «Радиоточка НСН».

