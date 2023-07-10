Депутат Чепа: Львовская или Одесская область может войти в состав НАТО
НАТО может предложить Украине принять в в Альянс отдельные части страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.
По его словам, страны Альянса могут предложить Киеву принять в НАТО Львовскую или Одесскую области. Чепа отметил, что такое развитие событий является компромиссом для киевского режима.
Депутат уверен, что действия Украины и НАТО преследуют цель продолжить эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ
Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе путь Украины в НАТО станет короче, сообщают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru