Депутат Чепа: Львовская или Одесская область может войти в состав НАТО

НАТО может предложить Украине принять в в Альянс отдельные части страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

США исключили членство Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

По его словам, страны Альянса могут предложить Киеву принять в НАТО Львовскую или Одесскую области. Чепа отметил, что такое развитие событий является компромиссом для киевского режима.

Депутат уверен, что действия Украины и НАТО преследуют цель продолжить эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе путь Украины в НАТО станет короче, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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