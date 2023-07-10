Депутат Чепа: Львовская или Одесская область может войти в состав НАТО

По его словам, страны Альянса могут предложить Киеву принять в НАТО Львовскую или Одесскую области. Чепа отметил, что такое развитие событий является компромиссом для киевского режима.

Депутат уверен, что действия Украины и НАТО преследуют цель продолжить эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе путь Украины в НАТО станет короче, сообщают «Известия».

