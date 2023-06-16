Дания и Нидерланды начнут летом обучать украинских пилотов управлять F-16

Столтенберг добавил, что он не может сказать, когда произойдет передача самолетов. По его словам, сроки передачи зависят от готовности пилотов, а также от анализа альянсом потребностей Украины, передает ТАСС.

Ранее Швеция заявила, что в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen.



