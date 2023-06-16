Дания и Нидерланды начнут летом обучать украинских пилотов управлять F-16
Дания и Нидерланды приступят к обучению украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16 этим летом. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
Столтенберг добавил, что он не может сказать, когда произойдет передача самолетов. По его словам, сроки передачи зависят от готовности пилотов, а также от анализа альянсом потребностей Украины, передает ТАСС.
Ранее Швеция заявила, что в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen.
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