Дания и Нидерланды начнут летом обучать украинских пилотов управлять F-16

Дания и Нидерланды приступят к обучению украинских летчиков по пилотированию истребителей F-16 этим летом. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Швеция обучит украинских пилотов управлять истребителями JAS 39 Gripen

Столтенберг добавил, что он не может сказать, когда произойдет передача самолетов. По его словам, сроки передачи зависят от готовности пилотов, а также от анализа альянсом потребностей Украины, передает ТАСС.

Ранее Швеция заявила, что в рамках нового пакета помощи Украине будет обучать украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS 39 Gripen.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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