Украинский военнослужащий с позывным «Кривбас» удивился упорству российских бойцов. Он задался вопросом, почему солдаты ВС РФ так стойко сражаются.

В репортаже говорится, что российские силы не только не отступили, но стали упорнее сопротивляться атакам ВСУ. Из-за этого украинские военные впадают в отчаяние, отмечается в материале.

В интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон констатировал, что контрнаступление превратилось в бойню для ВСУ. По его словам, Запад игнорирует потери украинских войск и требует от Киева продолжать атаки, передает «Радиоточка НСН».

