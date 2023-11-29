Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 человек
29 ноября 202313:50
Число погибших на Украине из-за непогоды достигло 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Он отметил, что на данный момент погода на Украине успокоилась, но по-прежнему остаются без электричества 521 населенный пункт в 11 областях.
«Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка», - написал Клименко.
С воскресенья в ряда областей Украины заметно ухудшилась погода, страну накрыли снегопады и сильный ветер. По оценке министра, наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Кипелов» анонсировала мини-альбом «Весы Судьбы»
- Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР
- НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
- Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете
- Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет на экраны к Рождеству 2025 года
- Глава Рособрнадзора: Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет
- Героями нового проекта Богомолова «Голоса страны» смогут стать простые россияне
- В России появится новый семейный телеканал «Киномульт»
- Киновед Андрей Шемякин умер в возрасте 68 лет
- Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru