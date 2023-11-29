Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 человек

Число погибших на Украине из-за непогоды достигло 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

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Он отметил, что на данный момент погода на Украине успокоилась, но по-прежнему остаются без электричества 521 населенный пункт в 11 областях.

«Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка», - написал Клименко.

С воскресенья в ряда областей Украины заметно ухудшилась погода, страну накрыли снегопады и сильный ветер. По оценке министра, наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области.

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ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:ПогодаУкраина

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