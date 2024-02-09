Число аспирантов на Украине увеличилось в 10 раз из-за отсрочки от армии
За последние два года число аспирантов на Украине увеличилось в 10 раз, заявил в эфире украинского телемарафона вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
По его словам, в стране насчитывается уже 20 тысяч аспирантов. До начала конфликта с Россией их было две тысячи, уточнил парламентарий.
Корниенко предложил внести дополнительные правки в законопроект о мобилизации, которые позволят призывать в армию как можно больше аспирантов
Как сообщает RT, на Украине мобилизованный в армию инвалид умер в первый день службы.
Правительство Украины 9 февраля разрешило военкоматам работать круглосуточно в условиях мобилизации и военного положения. Они получили возможность безостановочно вести учет призывников, военнообязанных, резервистов и транспортных средств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru