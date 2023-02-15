Часовню УПЦ на территории музея истории в Киеве снесут по решению суда

«Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма–малой архитектурной формы», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что «храм-киоск» находится там, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль комплекса Десятинная церковь.

Ранее украинское правительство внесло в Верховную раду закон, который направлен на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает НСН.

