Часовню УПЦ на территории музея истории в Киеве снесут по решению суда

Часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную на территории национального музея истории Украины в Киеве снесут по решению украинского суда, рассказал в своих социальных сетях министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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«Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма–малой архитектурной формы», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что «храм-киоск» находится там, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль комплекса Десятинная церковь.

Ранее украинское правительство внесло в Верховную раду закон, который направлен на запрет Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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