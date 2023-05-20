Бывший игрок ФК «Спартак» Ващук вступил в ВСУ

По его словам, такое решение он принял самостоятельно. экс-футболист отметил, что его родственники пребывают в шоке. Ващук принял присягу Национальной гвардии Украины 18 мая. Спортсмен написал об осознании того, что многие люди не поймут его.



Футболист играл за московский «Спартак» в 2003 году. В составе клуба украинец забил один гол.

Накануне Пригожин в интервью военкору Александру Симонову заявил, что сын официального представителя Кремля служил артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». По его словам, Дмитрий Песков обратился к нему за советом летом прошлого года в связи с желанием сына отправиться в зону боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

