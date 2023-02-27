Бывший американский разведчик предупредил о вероятном истощении ВСУ к октябрю

По его словам, Киев не протянет в этом конфликте до конца лета. Отмечается, что при таком сценарии войска Украины ждёт разгром к октябрю.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в Североатлантический альянс страны истощили запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.

