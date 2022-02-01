«Бюджет не потянет»: На Украине удивились указу Зеленского о переходе на контрактную армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Указ предусматривает, в частности, увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в последующие три года, а также переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва. Зеленский уточнил, что старт перехода страны на профессиональную армию «не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир».

«Этот указ будет реализован в течение трех лет. Это не немедленное увеличение на 100 тысяч. Увеличение зарплат контрактникам тоже не одновременная мера. Будет бюджетная декларация на следующий год отображена. Пугаться не приходится. Единственное, что меня смутило – это идея с контрактниками. Дело в том, что контрактные армии, кроме, наверное, США, они компактные и небольшие. Как правило, они делаются в странах, где нет внешней угрозы. А в странах, где существуют какие-то внешние угрозы, призыв всегда остается. Потому что никакой бюджет большую контрактную армию, в таких странах как Украина, не потянет. Видимо, оптимизм есть у товарища президента, о котором мы еще толком не знаем», - сказал Терехин.