«Бюджет не потянет»: На Украине удивились указу Зеленского о переходе на контрактную армию
У Украины плохие экономические показатели, государство вряд ли сможет содержать контрактную армию, заявил Сергей Терехин.
Бюджет Украины не потянет содержание большой контрактной армии, они создаются в странах в небольшом количестве, где нет внешней угрозы, заявил бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Указ предусматривает, в частности, увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 100 тысяч человек в последующие три года, а также переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва. Зеленский уточнил, что старт перехода страны на профессиональную армию «не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир».
«Этот указ будет реализован в течение трех лет. Это не немедленное увеличение на 100 тысяч. Увеличение зарплат контрактникам тоже не одновременная мера. Будет бюджетная декларация на следующий год отображена. Пугаться не приходится. Единственное, что меня смутило – это идея с контрактниками. Дело в том, что контрактные армии, кроме, наверное, США, они компактные и небольшие. Как правило, они делаются в странах, где нет внешней угрозы. А в странах, где существуют какие-то внешние угрозы, призыв всегда остается. Потому что никакой бюджет большую контрактную армию, в таких странах как Украина, не потянет. Видимо, оптимизм есть у товарища президента, о котором мы еще толком не знаем», - сказал Терехин.
По его словам, в целом указ Зеленского об укреплении обороноспособности страны можно считать оправданным, так как для Украины существуют внешние угрозы вооруженных конфликтов.
«Конечно, целесообразнее тратить бюджетные деньги на социалку и экономику. Но опять же, если есть какие-то внешние угрозы, то надо их тратить на оборону. Если нет сильной обороны, тогда при чем тут социалка и экономика. Последние полтора месяца у нас грустные экономические показатели. Начиная от валютного курса и заканчивая индексами промышленного производства. Для того, чтобы народ не пугался, и инвесторы не пугались, необходима какая-то оценка рисков вложения денег. Она как раз зависит и от сильной армии», - резюмировал Терехин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодняшний день армия Украины подготовлена лучше, чем в 2014 году, в том числе, благодаря альянсу. По его словам, НАТО готовила и поддерживала вооруженные силы Украины различными способами. Столтенберг подчеркнул, что сейчас украинская армия «лучше подготовленная и лучше управляемая».
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