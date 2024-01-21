Буданов заявил о неспособности ВСУ сражаться без новой мобилизации

Он указал на нехватку личного состава в ВСУ.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации», - сказал Буданов.

При этом начальник ГУР не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ окончилось полным провалом. По его словам, катастрофы для Киева не произошло.

Украинский политик Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место Буданова, передает «Радиоточка НСН».

