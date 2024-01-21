Буданов заявил о неспособности ВСУ сражаться без новой мобилизации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вести боевые действия без проведения дополнительной мобилизации. Об этом в интервью Financial Times заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов.
Он указал на нехватку личного состава в ВСУ.
«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации», - сказал Буданов.
При этом начальник ГУР не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ окончилось полным провалом. По его словам, катастрофы для Киева не произошло.
Украинский политик Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место Буданова, передает «Радиоточка НСН».
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