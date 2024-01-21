Буданов заявил о неспособности ВСУ сражаться без новой мобилизации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вести боевые действия без проведения дополнительной мобилизации. Об этом в интервью Financial Times заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов.

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Он указал на нехватку личного состава в ВСУ.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации», - сказал Буданов.

При этом начальник ГУР не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ окончилось полным провалом. По его словам, катастрофы для Киева не произошло.

Украинский политик Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место Буданова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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