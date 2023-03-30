Британский разведчик рассказал о последствиях высадки десанта ВСУ в Крыму

Офицер разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм предостерег украинские власти от нападения на Крым. Свое мнение он изложил в статье для газеты Daily Mail.

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Полномасштабная десантная операция поставит ВСУ в затруднительное положение, считает разведчик. Он напомнил, что население полуострова поддерживает Россию и не желает возвращаться в состав Украины.

Ингрэм усомнился, что Киев решится атаковать полуостров. В противном случае шансы на победу у ВСУ крайне невелики, констатировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о формировании штурмовых бригад для нападения на полуостров.

Главе Белого дома Джо Байдену необходимо начать переговоры с Кремлем из-за планов украинских властей по Крыму, отметили аналитики Пентагона Стивен Брайен и Шошана Брайен. Они предупредили, что эскалация вокруг полуострова может привести к ядерному конфликту, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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