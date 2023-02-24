Британский премьер призвать коллег по G7 помочь Украине наносить удары по российскому тылу

Глава британского правительства Риши Сунак призовет G7 помочь Киеву наносить удары по российским силам в тылу, сообщает ТАСС.

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Он намерен выступить с инициативой о срочном увеличении поставок вооружения Украине. Премьер-министр намерен привести убедительные доводы в пользу поставок вооружения дальнего радиуса действия украинским вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что Италия может в будущем передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. При этом запасы оружия в арсеналах Италии невелики.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания
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