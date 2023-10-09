Боррель заявил о неопределенности финансирования Киева со стороны Вашингтона
Последние события в Соединенных штатах говорят о неопределенности финансирования Украины со стороны Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.
По его словам, это увеличивает «ответственность» Евросоюза в данном вопросе в будущем. Отмечается, что в краткосрочной перспективе ЕС не сможет компенсировать отсутствие поддержки США. При этом Боррель выразил уверенность, что «наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика».
В общей сложности финансовые обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро, указал глава дипломатии.
Ранее глава Евросовета и председатель ЕК поскандалили из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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