Большинство россиян не следили за выборами на Украине

Больше половины россиян, а именно 67%, или вовсе не следили за проходившими на Украине выборами президента, или наблюдали за ними без особого внимания. По данным опроса «Левада-центра», 30% наших соотечественников отнеслись к этому событию со вниманием, причем 12% из них - с особым.

Итоги выборов также мало заботили большинство участников опроса, но предпочтение из двух кандидатов – Владимира Зеленского и Петра Порошенко - большая часть респондентов отдавала первому.

Как пишет РЕН-ТВ, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко выразила недовольство упрощением выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что в качестве ответных мер на Украине последуют изменения Конституции, статуса государственного языка и ответные шаги по введению упрощенного получения украинского гражданского для россиян.



