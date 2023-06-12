Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий под Херсоном

В Херсонской области с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, среди которых 410 детей и 95 маломобильных мирных жителей, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ущерб в Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС оценили более чем в 10 млрд рублей

В пунктах временного размещения находятся 1,7 тысячи человек. Отмечается, что уровень воды продолжает падать. Всего от воды освободились более тысячи домов.

Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
ТЕГИ:ПроисшествияХерсонГЭС

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