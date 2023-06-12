Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий под Херсоном
12 июня 202302:34
В Херсонской области с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, среди которых 410 детей и 95 маломобильных мирных жителей, сообщил в Telegram врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В пунктах временного размещения находятся 1,7 тысячи человек. Отмечается, что уровень воды продолжает падать. Всего от воды освободились более тысячи домов.
Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 7 тысяч человек эвакуировали с затопленных территорий под Херсоном
- Украина потеряла большую часть парка БМП Bradley
- Посол РФ в Египте: рекомендации позволят не встретиться с акулой
- Ущерб в Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС оценили более чем в 10 млрд рублей
- Херш: контрнаступление Украины будет иметь негативные последствия для США и НАТО
- Из-за разрушения Каховской ГЭС под водой оказались три кладбища
- Херш: большинство стран поддерживают спецоперацию
- СМИ: ВСУ ударили по Херсонской области после отъезда Мантурова
- В США предсказали массовое банкротство банков
- В Петербурге арестовали распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru