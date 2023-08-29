Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ у Семеновки

Числившийся погибшим ребёнок при обстреле со стороны ВСУ брянского села оказался жив Ежегодное финансирование туризма в РФ составит 48 млрд рублей Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи с февраля 2022 года Пожар у трех вокзалов в Москве локализован на площади 1,5 тыс. кв. м Сборная Украины по Dota 2 снялась с ЧМ из-за допуска россиян с флагом