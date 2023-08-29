Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ у Семеновки
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска нанесли удар по силам ВСУ в ответ на обстрел поселка Климово.
Подразделения Министерства обороны нанесли огневое поражение по пунктам временно дислокации украинской армии в районе населенного пункта Семеновка, уточнил глава региона.
ВСУ во вторник обстреляли поселок Климово. Погибли два мирных жителя. Повреждены жилые дома, школа и административное здание.
В минувшее воскресенье украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курсе. Повреждено остекление семи балконов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru