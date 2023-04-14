Боец ЧВК «Вагнер» заявил о выдавливании сил ВСУ из Артемовска

Российские силы продвигаются в Артемовске (Бахмут) и теснят украинские подразделения. О ситуации в городе агентству РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».

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«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика», - сообщил боец «Вагнера».

Вероятность полного окружения подразделений ВСУ в Артемовске «музыкант» оценил как очень высокую. По его словам, украинские военнослужащие еще могут уйти из города.

Бойцы ЧВК ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников украинской армии Михаила Журека. 45-летний поляк получил смертельное ранение в голову.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи ВСУ в Артемовске на Киев начнется давление на со стороны международного сообщества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ВСУРоссийская Армия

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