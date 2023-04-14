Боец ЧВК «Вагнер» заявил о выдавливании сил ВСУ из Артемовска

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика», - сообщил боец «Вагнера».

Вероятность полного окружения подразделений ВСУ в Артемовске «музыкант» оценил как очень высокую. По его словам, украинские военнослужащие еще могут уйти из города.

Бойцы ЧВК ликвидировали в Артемовске одного из командиров легиона наемников украинской армии Михаила Журека. 45-летний поляк получил смертельное ранение в голову.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи ВСУ в Артемовске на Киев начнется давление на со стороны международного сообщества, передает «Радиоточка НСН».

