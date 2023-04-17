Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о расстреле ВСУ заложников в Артемовске
17 апреля 202303:09
Военные Украины расстреляли двух мирных жителей в Артемовске, сообщают «Известия» со ссылкой на бойцов ЧВК «Вагнер».
Во время «зачистки» жилого дома боевики застрелили двух заложников. Остальных четверых удалось спасти.
При этом во время съемки места журналистами на площадь упал украинский снаряд. Как предполагается, украинские войска заметили съемочную группу с воздуха.
Ранее стало известно, что украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru