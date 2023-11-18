Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов

«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — заявил политик.

По словам Зеленского, ВСУ нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сократились. Это «подрывает военные усилия» украинской армии.

«Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

