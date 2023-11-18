Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов для ВСУ на фоне смещения внимания мирового сообщества может привести к отступлению Киева. Об этом пишет Bloomberg.
«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — заявил политик.
По словам Зеленского, ВСУ нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сократились. Это «подрывает военные усилия» украинской армии.
«Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — отметил президент.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек
- Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»
- Moody's повысило прогноз рейтинга Италии до стабильного
- Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов
- МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко
- В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы
- СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска
- Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану
- Минкультуры отказалось выдать фильму «Брат 3» прокатное удостоверение
- Reuters: стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru