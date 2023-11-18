Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов для ВСУ на фоне смещения внимания мирового сообщества может привести к отступлению Киева. Об этом пишет Bloomberg.

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«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — заявил политик.

По словам Зеленского, ВСУ нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сократились. Это «подрывает военные усилия» украинской армии.

«Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов калибра 155 мм на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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