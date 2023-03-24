Блинкен рассказал, хватит ли выделенных Конгрессом денег для поддержки Украины

Он выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. Говоря о дальнейшем выделении средств для Украины, глава Госдепа заявил, что это зависит от положения дел на поле боя.

Блинкен также отметил, что серьезно относится к озабоченности законодателей относительно того, как расходуются выделяемые средства. За расходом следят 45 сотрудников американского посольства на Украине. Госсекретарь также сообщил, что аналогичные механизмы контроля задействованы в Министерстве обороны США.

Кроме того, Блинкен заявил, что у Киева есть возможность попробовать вернуть утраченные территории не военным способом, а «иными путями».

