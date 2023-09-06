Блинкен пробудет с визитом в Киеве два дня

Визит государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в столицу Украины продлится два дня. Об этом стало известно Reuters. По данным агентства, глава внешнеполитического ведомства США будет обсуждать в Киеве ход контрнаступления.

Кроме того, госсекретарь постарается оценить меры, которые могут потребоваться для повышения энергобезопасности Украины. Он также должен объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.

Сам глава Госдепартамента уже заявил, что США видят определённые успехи в контрнаступлении, что «обнадеживает». Встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским должна состояться сегодня вечером.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена подтверждает намерение США поддерживать Киев «фактически в состоянии войны» до последнего украинца. Однако, по словам Пескова, это не скажется на ходе СВО.

