Блинкен назвал сроки поставок Украине истребителей F-16
23 июля 202317:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о сроках поставки Киеву американских истребителей F-16, пишет РИА Новости.
Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что поставка Украине истребителей займет несколько месяцев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что украинские летчики начнут подготовку на F-16 до конца лета. Конкретной даты он не назвал.
По информации издания Politico, в европейских странах обучат 6-9 украинских летчиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru