Блинкен назвал сроки поставок Украине истребителей F-16

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о сроках поставки Киеву американских истребителей F-16, пишет РИА Новости.

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Руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что поставка Украине истребителей займет несколько месяцев.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что украинские летчики начнут подготовку на F-16 до конца лета. Конкретной даты он не назвал.

По информации издания Politico, в европейских странах обучат 6-9 украинских летчиков, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаГосдеп США

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