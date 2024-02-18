Bild: ФРГ поставила Украине непригодные БТР по завышенной цене

Министерство обороны Германии передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронемашины, непригодные для участия в боевых действиях. Об этом пишет газета Bild.

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По информации издания, речь идет о бронетранспортерах BATT UMG. Киев получил 48 таких машин.

Бронетранспортеры оказались полностью непригодными для боевых действий. Украинские военнослужащие пожаловались на тонкую броню, которая не защищает от ракетного, артиллерийского и минометного огня.

Отмечается, что обшивка BATT UMG защищает лишь от огнестрельного оружия. Кроме того, Киев закупил бронетранспортеры по завышенным ценам, пишет газета со ссылкой на условия контракта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 февраля анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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