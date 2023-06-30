Белый дом объяснил пробуксовку контрнаступления ВСУ погодой
Негативное влияние на ход контрнаступления украинской армии оказали погодные условия, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
«Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться», - цитирует Кирби РИА Новости.
Он отметил, что России удалось построить мощную систему оборонительных укреплений. В некоторых местах военнослужащие ВС РФ «очень глубоко окопались», констатировал представитель администрации США.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинские войска пытаются потеснить российские подразделения на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях.
Евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский в интервью украинскому агентству «Униан» дал ВСУ три месяца для достижения успеха. Он предупредил, что в противном случае ЕС будет настаивать на заморозке конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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