Белый дом объяснил пробуксовку контрнаступления ВСУ погодой

«Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться», - цитирует Кирби РИА Новости.

Он отметил, что России удалось построить мощную систему оборонительных укреплений. В некоторых местах военнослужащие ВС РФ «очень глубоко окопались», констатировал представитель администрации США.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинские войска пытаются потеснить российские подразделения на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях.

Евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский в интервью украинскому агентству «Униан» дал ВСУ три месяца для достижения успеха. Он предупредил, что в противном случае ЕС будет настаивать на заморозке конфликта, передает «Радиоточка НСН».

