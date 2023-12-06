Белый дом назвал высокой вероятностью поражение Украины в конфликте с Россией

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные власти США оценивают вероятность поражения Украины в военном конфликте с Россией как высокую в случае, если американская сторона не предоставит Киеву дополнительную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», - заявил журналистам Кирби.

Ранее американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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