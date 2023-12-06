Белый дом назвал высокой вероятностью поражение Украины в конфликте с Россией
6 декабря 202318:35
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные власти США оценивают вероятность поражения Украины в военном конфликте с Россией как высокую в случае, если американская сторона не предоставит Киеву дополнительную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», - заявил журналистам Кирби.
Ранее американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru