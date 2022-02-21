Басурин назвал цель проникших в ДНР диверсантов

По его словам, две диверсионные группы проникли вглубь ДНР во время обстрела населенного пункта Коминтерново. Басурин отметил, что задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, задачей другой – дестабилизация ситуации.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.

