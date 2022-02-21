Басурин назвал цель проникших в ДНР диверсантов
Две группы диверсантов проникли на территорию Донецкой народной республики, одной удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, две диверсионные группы проникли вглубь ДНР во время обстрела населенного пункта Коминтерново. Басурин отметил, что задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, задачей другой – дестабилизация ситуации.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Украина обстреляла ДНР запрещенными боеприпасами
- Россиянам запретили выбрасывать холодильники и компьютеры
- Рубль падает на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе
- Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского
- Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна
- Режим ЧС объявлен в ДНР из-за остановки подачи питьевой воды в дома
- ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают приём в РФ беженцев из ДНР и ЛНР
- Макаревич выступил против выплат беженцам из Донбасса
- Жительница Луганска рассказала о панике в городе из-за всеобщей мобилизации
- Пушилин заявил, что у границы с Россией идёт бой с ВС Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru