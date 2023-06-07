Банки будут блокировать счета украинцев за отказ ответить на вопрос о связях с РФ

Украинские банки получат право блокировать счета клиентов и их финансовые операции в случае отказа предоставить полную информацию о связях с Россией, пишет издание «Страна» со ссылкой на распоряжение Нацбанка финансовым учреждениям.

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Регулятор рекомендовал банкам провести опрос клиентов на предмет их связей с Россией. При отказе или предоставлении недостоверных сведений финансовая организация имеет право заблокировать или закрыть счет.

Банкам рекомендовано самостоятельно собирать дополнительную информацию о клиентах .

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна станет банкротом в случае прекращения поддержки со стороны Запада. Он отметил, что все налоги Киев тратит на военные нужды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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