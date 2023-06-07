Банки будут блокировать счета украинцев за отказ ответить на вопрос о связях с РФ

Регулятор рекомендовал банкам провести опрос клиентов на предмет их связей с Россией. При отказе или предоставлении недостоверных сведений финансовая организация имеет право заблокировать или закрыть счет.

Банкам рекомендовано самостоятельно собирать дополнительную информацию о клиентах .

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна станет банкротом в случае прекращения поддержки со стороны Запада. Он отметил, что все налоги Киев тратит на военные нужды, передает «Радиоточка НСН».

