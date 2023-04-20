Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области

Он уточнил, что подразделения ВСУ зашли в поселок Каменка. Балицкий выразил обеспокоенность активностью украинской армии.

Врио главы региона заверил, что российская армия контролирует ситуацию. Также он сообщил, что ВСУ собирают силы в зеленой полосе.

Киев будет готов к переговорам с Москвой, когда ВСУ дойдут до административных границ Крыма, сказал изданию Financial Times представитель офиса президента Украины Андрей Сибига, передает «Радиоточка НСН».

