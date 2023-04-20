Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны в Запорожской области
Украинская армия продвинулась в серой зоне на линии боевого разграничения в Запорожской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что подразделения ВСУ зашли в поселок Каменка. Балицкий выразил обеспокоенность активностью украинской армии.
Врио главы региона заверил, что российская армия контролирует ситуацию. Также он сообщил, что ВСУ собирают силы в зеленой полосе.
Киев будет готов к переговорам с Москвой, когда ВСУ дойдут до административных границ Крыма, сказал изданию Financial Times представитель офиса президента Украины Андрей Сибига, передает «Радиоточка НСН».
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