Балицкий: Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС, сообщил рио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что обстрелы прекратились после длительного переговорного процесса, который был непубличным. Он заверил, что теперь противник по самой станции бить не будет.
При этом глава МЧС России Александр Куренков накануне сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России. По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.
В конце августа сообщалось, что Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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