Балицкий: Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС, сообщил рио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что обстрелы прекратились после длительного переговорного процесса, который был непубличным. Он заверил, что теперь противник по самой станции бить не будет.

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При этом глава МЧС России Александр Куренков накануне сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России. По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.

В конце августа сообщалось, что Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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