Балицкий: Украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС

При этом глава МЧС России Александр Куренков накануне сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспе‌чения на территории России. По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.

В конце августа сообщалось, что Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

