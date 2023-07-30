Балицкий сообщил об ударах по трем районам сосредоточения ВСУ

По его словам, российская разведка выяснила районы концентрации войск противника. В результате удара уничтожена механизированная рота ВСУ, уточнил Балицкий.

Он отметил, что за последние сутки украинская армия предприняла 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Также Балицкий сообщил об обострении ситуации в районе Работино.

Минобороны России в воскресенье заявило о продвижении российских сил на 300 метров в в направлении населенного пункта Новоселовский на купянском направлении в ЛНР, передает «Радиоточка НСН».

