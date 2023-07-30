Балицкий сообщил об ударах по трем районам сосредоточения ВСУ
Российская армия нанесла удары по трем районам сосредоточения украинских подразделений в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, российская разведка выяснила районы концентрации войск противника. В результате удара уничтожена механизированная рота ВСУ, уточнил Балицкий.
Он отметил, что за последние сутки украинская армия предприняла 28 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области. Также Балицкий сообщил об обострении ситуации в районе Работино.
Минобороны России в воскресенье заявило о продвижении российских сил на 300 метров в в направлении населенного пункта Новоселовский на купянском направлении в ЛНР, передает «Радиоточка НСН».
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