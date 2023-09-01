Балицкий: Российские военные утром отбили атаку ВСУ у Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались войти в Работино, но российские военные отбили атаку. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Рогов: Российские военные сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Он отметил, что солдаты ВСУ пытались зайти в Работино с 07:30 утра в составе бригад до двухсот человек. По словам Балицкого, по украинским военным было нанесено массированное огневое поражение, в результате чего они потеряли 156 человек.

Ранее член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, потому что в таком случае их ждет полный разгром, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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