Балицкий: Российские военные утром отбили атаку ВСУ у Работино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались войти в Работино, но российские военные отбили атаку. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что солдаты ВСУ пытались зайти в Работино с 07:30 утра в составе бригад до двухсот человек. По словам Балицкого, по украинским военным было нанесено массированное огневое поражение, в результате чего они потеряли 156 человек.
Ранее член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, потому что в таком случае их ждет полный разгром, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Periodico: Более 3 тысяч украинских бойцов прошли обучение в Испании
- Лавров указал на рост привлекательности БРИКС и ШОС
- На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой
- Американский эксперт Хортон допустил, что Украина потеряет Харьков и Одессу
- Лавров: РФ видит перспективы в совместных с Центральной Азией энергопроектах
- Берлинская опера возобновила сотрудничество с Нетребко
- С Бали за восемь месяцев депортировали 59 россиян
- В России оставили без внимания призыв американского генерала изолировать Крым
- Лавров: У России нет желания «угробить» доллар
- Балицкий: Российские военные утром отбили атаку ВСУ у Работино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru