Байден заявил, что Зеленский выглядел «очень удовлетворенным»

«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — сообщил президент США. По его словам, у него оптимистический настрой по результатам мероприятия.

«Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — отметил глава государства.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на саммите НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

