Байден заявил, что Зеленский выглядел «очень удовлетворенным»
Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его украинский лидер Владимир Зеленский выглядел «очень удовлетворенным» после завершения саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщает «РЕН ТВ».
«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — сообщил президент США. По его словам, у него оптимистический настрой по результатам мероприятия.
«Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — отметил глава государства.
Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на саммите НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru