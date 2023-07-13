Байден заявил, что Зеленский выглядел «очень удовлетворенным»

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его украинский лидер Владимир Зеленский выглядел «очень удовлетворенным» после завершения саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщает «РЕН ТВ».

Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

«Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились», — сообщил президент США. По его словам, у него оптимистический настрой по результатам мероприятия.

«Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — отметил глава государства.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на саммите НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:НАТОУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский

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