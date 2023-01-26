Байден заявил, что ВСУ начали подготовку к контрнаступлению
Военнослужащие Украины готовятся к осуществлению контрнаступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.
«С приближением весны силы ВСУ сосредоточены на защите территорий, которые они удерживают, также украинские военные готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал глава государства.
По словам главы Белого дома, для этого войскам Вооруженных сил Украины необходимо «улучшить маневренность на открытой местности».
Также Байден объявил об отправке на Украину 31 танка Abrams. При этом, по его словам, украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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